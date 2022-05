Usava carteira de polícia para vender eletrodomésticos na rua

Reis Pinto Hoje às 17:24 Facebook

Um homem foi detido pela GNR, em Castanheira do Ribatejo, por andar a vender pequenos eletrodomésticos na rua mostrando um crachá de Polícia. E fê-lo ao ser abordado pelos militares, tentando evitar a fiscalização, que rapidamente perceberam tratar-se de um documento falso.

A detenção, divulgada esta terça-feira pela GNR, foi efetivada, no dia 9 de maio, por militares do Núcleo Investigação Criminal (NIC) de Vila Franca de Xira e do Posto Territorial da Castanheira do Ribatejo.

"Na sequência de uma denúncia a dar conta da existência de um indivíduo que se encontrava a vender pequenos eletrodomésticos, ao mesmo tempo que se identificava como membro das forças de segurança, os militares da Guarda deslocaram-se ao local onde localizaram o suspeito, de 44 anos, na via pública", informou, em comunicado, a GNR.

Ao ser abordado pelos militares do NIC, o detido identificou-se como elemento das forças de segurança, exibindo uma carteira profissional, com intenção de não ser fiscalizado.

Na sequência da ação foi possível verificar-se que não se tratava de uma carteira profissional utilizada pelas forças de segurança, tendo o suspeito sido detido.

Foram apreendidos uma viatura, um aspirador, uma máquina de barbear, um televisor, 120 euros em dinheiro, diversos cartões bancários e uma licença furtada de uso e porte de arma.

Ouvido no Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira, ficou obrigado a apresentações trissemanais no posto policial da área de residência.