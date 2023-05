Vaga de furtos de BMW atinge aeroporto do Porto

Vários automóveis da marca alemã foram roubados de parque de estacionamento nos últimos meses. Crimes ocorrem quando os proprietários das viaturas estão de férias.

Quando aterrou no aeroporto do Porto, no último fim de semana, o militar da GNR não queria acreditar. Deixara o seu BMW no parque de estacionamento P9, durante as férias, e "o carro não estava lá". "Pensava que o parque, com videovigilância 24 horas, era mais seguro, mas mais valia tê-lo deixado num beco qualquer do Porto. Têm câmaras de segurança e, supostamente, alguém atento às imagens. É muito estranho", afirma ao JN, naquele que é o último caso conhecido de uma vaga de furtos de veículos BMW no mesmo local.

A PSP confirmou, ao JN, "algumas situações de furtos de viaturas, desde o verão do ano passado, num parque do aeroporto". Os crimes ocorrem quando os donos dos carros estão de férias e, aparentemente, os responsáveis pela segurança do parqueamento só dão por eles quando os clientes regressam.