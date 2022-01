Sete anos de prisão para Valdemar Alves por obras indevidas em Pedrógão

Alexandra Barata Hoje às 11:39, atualizado às 11:53 Facebook

Valdemar Alves, ex-presidente da Câmara de Pedrógão Grande, foi condenado a sete anos de prisão, e Bruno Gomes, ex-vereador da autarquia, a seis anos de prisão, no âmbito das irregularidades na reconstrução de casas, após os incêndios de 2017.

"O tribunal não tem dúvidas de que Valdemar Alves e Bruno Gomes cometeram os crimes de burla qualificada e prevaricação de cargo político", considerou o presidente do coletivo de juízes do Tribunal de Leiria, esta segunda-feira, na leitura do acórdão.

Em cúmulo jurídico, o ex-presidente da Câmara de Pedrógão Grande foi condenado a sete anos de prisão e o ex-vereador da autarquia a seis anos de prisão.

"Aquilo que conseguiram com a prática destes crimes foi minar a confiança de todos na solidariedade", concluiu a juíza.

Valdemar Alves e Bruno Gomes foram pronunciados por 20 crimes de prevaricação de titular de cargo político, 20 crimes de falsificação de documento e 20 crimes de burla qualificada, cinco dos quais na forma tentada.

Os restantes 26 arguidos foram levados a tribunal pela suspeita da prática dos crimes de falsas declarações, falsidade informática, falsificação de documento ou burla qualificada, para poderem usufruir de fundos do Revita, destinados a apoiar a reconstrução das habitações ardidas a 17 de junho de 2017.