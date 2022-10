Vários feridos em perseguição da GNR a lancha com haxixe no Guadiana

Marisa Rodrigues Hoje às 09:15, atualizado às 10:02 Facebook

Uma colisão entre uma lancha rápida com haxixe e uma embarcação da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR, na madrugada desta quinta-feira, no rio Guadiana, no Algarve, causou quatro feridos. O incidente ocorreu durante uma perseguição.

Os feridos serão todas de nacionalidade marroquina e foram detidos. Um ficou em estado grave. A lancha rápida transportava, pelo menos, 90 fardos de haxixe (mais de duas toneladas). A quantidade exata ainda está a ser apurada.

Em comunicado, a UCC esclarece que "após partilha de informação com a Guardia Civil, foi detetada uma embarcação de alta velocidade (EAV), com 12 metros e três motores de alta potência, a subir o Rio Guadiana, carregada com produto estupefaciente". Foi acionada para o local uma Equipa Marítima do Sub Destacamento de Controlo Costeiro de Vila Real de Santo António, que fez a abordagem à embarcação suspeita.

"Após ter sido dada ordem de paragem, a mesma procurou encetar a fuga tendo, com essa manobra, colidido com a embarcação da GNR", acrescenta a UCC.

Os quatro tripulantes a bordo, com idades entre 20 e os 32 anos, foram assistidos em terra, no cais das Laranjeiras, em Alcoutim. Um deles, em estado grave, foi transportado para o Hospital de Faro.

Os factos vão ser comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Real de Santo António.