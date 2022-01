Veleiro com droga naufragou a largo da Madeira e tripulantes foram detidos

Reis Pinto Hoje às 17:53 Facebook

Dois homens e uma mulher, estrangeiros, foram detidos pela Polícia Judiciária, ao largo da Madeira, quando o veleiro onde seguiam, e que transportava droga, se afundou devido ao mau tempo. A PJ ainda conseguiu recuperar alguma cocaína.

Em comunicado, a PJ refere que, em conjunto com a Marinha e a Força Aérea, desencadeou, nos últimos dias, "uma operação de combate ao tráfico internacional de estupefacientes por via marítima no decurso da qual foi possível localizar e intercetar um veleiro, denominado Taepin Uuras, que estava a ser utilizado no transporte de grande quantidade de estupefaciente".

No interior da embarcação, seguiam três cidadãos estrangeiros e mais de 50 embalagens de cocaína, com um peso total estimado superior a uma tonelada.

A operação decorreu "em pleno Oceano Atlântico, a Sul da Ilha da Madeira, sendo que as condições meteorológicas extremamente adversas que se faziam sentir obrigaram ao navio da Marinha resgatar os três tripulantes e parte do produto estupefaciente, acabando a embarcação por se afundar".

A direção da Investigação está a cargo do Departamento Central de investigação e Ação Penal, prosseguindo as diligências de investigação a cargo da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária.