Vendia petardos a crianças junto a escola

R.P. Hoje às 10:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP apreendeu 8500 petardos, que estavam à venda num estabelecimento localizado junto a uma escola, no Montijo. Os artefactos eram comprados e utilizados por crianças.

A apreensão ocorreu na terça-feira, através do Núcleo de Armas e Explosivos da PSP de Setúbal, "no âmbito de uma ação de fiscalização a um estabelecimento de comércio a retalho situado no Montijo"

"Esta fiscalização ocorreu na sequência de uma denúncia proveniente da comunidade escolar, que dava notícia que o referido estabelecimento comercial procedia à venda dos artigos pirotécnicos a crianças, as quais, posteriormente, os usavam no interior da escola", refere a PSP.

PUB

Na sequência da apreensão, foi identificado um homem, com 38 anos, proprietário do estabelecimento, e instaurado procedimento contra-ordenacional pela posse e venda ao público dos artigos, uma vez que não se encontrava devidamente licenciado para o efeito.