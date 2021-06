Vereador acusado de receber 10 mil euros para dar emprego na Câmara de Barcelos

Nuno Dantas Hoje às 09:20, atualizado às 09:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Domingos Pereira está acusado pelo Ministério Público (MP) de ter, alegadamente, recebido 10 mil euros para arranjar um emprego na Câmara de Barcelos. Vereador nega acusação.

O vereador terá recebido essa quantia de uma mulher, também constituída arguida, para empregar o filho na autarquia barcelense.

Ao JN, Domingos Pereira afirmou que "é absolutamente falso" e nega "terminantemente o que diz a acusação". Afirmando estar de "consciência tranquilíssima", o vereador diz que "isso vai ser respondido em tribunal".

Na acusação, o MP diz que o ex-vice-presidente da Câmara, que era "vereador em regime de não permanência'', uma vez que também era deputado na Assembleia da República, tinha a seu cargo "a gestão e direção dos recursos humanos afetos aos serviços municipais".

Domingos Pereira terá recebido, no dia 25 de janeiro de 2016, a arguida no seu gabinete, e esta terá dito que "queria que o seu filho, que estava em funções no município no âmbito de um contrato de emprego-inserção+ ficasse, findo tal contrato, ao serviço do município, entregando-lhe, no interior de um envelope, 10 mil euros em notas, como compensação pelas suas diligências nesse sentido".

Em nota publicada no site da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, pode ler-se que "o arguido, com aquele propósito, aceitou a referida quantia e fê-la sua, acabando, no entanto, por não se concretizar a contratação do filho da arguida pela Câmara Municipal de Barcelos, porque o presidente da referida autarquia, por despacho de 06.05.2016, redistribuiu os pelouros e retirou ao arguido as competências que lhe estavam atribuídas".

O Ministério Público quer, ainda, que 10 mil euros apreendidos à ordem do processo, "sejam declarados perdidos a favor do Estado, por corresponderem à vantagem da atividade criminosa desenvolvida pelos arguidos".

PUB

Recorde-se que, noutro caso, Domingos Pereira vai a julgamento pela alegada utilização abusiva de viaturas do município de Barcelos em deslocações entre esta cidade e a Assembleia da República.

De líder do PS a independente

Domingos Pereira foi vice-presidente da Câmara de Barcelos de 2009 até 2016, altura em que o presidente, Miguel Costa Gomes, lhe retirou a confiança política e, consequentemente, os pelouros que detinha.

Em 2017, o vereador, que já se havia desvinculado do PS, criou o movimento independente Barcelos, Terra de Futuro, conquistando dois lugares de vereação.

Recentemente, aliou-se a PSD e CDS na coligação Barcelos Mais Futuro, com o intuito de derrotar os socialistas nas próximas autárquicas.