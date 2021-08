Viciado em jogo detido por perseguir ex-companheira

AP Hoje às 18:05 Facebook

Um homem, de 37 anos, foi detido pela GNR de Penafiel por suspeitas de violência doméstica. O homem seria viciado em jogo e perseguiu a ex-companheira em Lousada.

De acordo com um comunicado da Guarda, o Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Penafiel, apurou que o suspeito manteve uma relação com a vítima, de 32 anos, durante quatro anos, com a qual teve uma filha.

"O suspeito desde cedo revelou ter dependência por jogos de fortuna ou azar, originando grande desgaste na relação de ambos. No último episódio de violência, a vítima foi fisicamente agredida na presença da menor, motivo pelo qual abandonou a habitação e colocou termo à relação. Não conformado com o final do relacionamento, o agressor começou a enviar mensagens com ameaças de morte à vítima, causando constante medo e inquietação na mesma", precisa o comunicado.

O agressor, com antecedentes criminais por roubo, foi detido e levado ao primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Lousada que determinou as medidas de coação de proibição de contactar a vítima por qualquer forma ou meio, proibição de se aproximar da sua residência ou local de trabalho, num raio de 200 metros, e proibição de adquirir e ter na sua posse qualquer arma, devendo entregar as que possui.