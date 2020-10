Vídeo denuncia maus-tratos de criança na Figueira da Foz

Nelson Morais Ontem às 23:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma situação de maus tratos de uma criança, na Figueira da Foz, foi denunciada através de um vídeo, gravado no interior de uma habitação e partilhado no Facebook, na noite de quinta para sexta-feira.

O vídeo mostra um menino, de quatro anos, a ser repelido por uma mulher adulta, muito exaltada, que o agarra por um braço, pontapeia-o e grita-lhe, repetidamente: "Não há "pepê" nenhuma!"; "Sai, filho da p***!".

Uma primeira versão do vídeo terá sido retirada pelo Facebook, mas, mais tarde, veio a ser partilhada uma mais curta, de 12 segundos, que, nesta sexta-feira à noite, ainda estava disponível, pelo menos, num grupo de Facebook com mais de 30 mil membros.

As imagens do vídeo indiciam que foram gravadas pela própria agressora, que atravessará um momento de grande instabilidade emocional. A seguir, o vídeo terá sido publicado, no Facebook.

Mas, segundo apurou ainda o JN, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens competente pôs-se em campo e o menino já está em segurança.

A PSP também estará a investigar o caso. A meio da tarde desta sexta-feira, o Comando Distrital da PSP de Coimbra enviou às redações um breve comunicado no qual confirmou que tomara conhecimento de um vídeo "onde uma criança é alvo de comportamento peculiar por parte de uma mulher adulta", garantindo ter tomado "todas as medidas ajustadas e previstas na Lei".

O JN tentou várias vezes contactar aquela Polícia, para obter esclarecimentos, mas sem êxito.