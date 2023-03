Viola irmã e sobrinha centenas de vezes ao longo de três anos

T.R.A. Hoje às 15:38 Facebook

Um homem foi ontem detido por suspeita da prática de 213 crimes de abuso sexual de crianças, em Sintra. As vítimas foram a própria irmã e uma sobrinha e o suspeito chegou a manter relações de cópula com ambas. Ficou em prisão preventiva.

Os crimes terão começado antes de março de 2020 e até fevereiro de 2023. Dada a relação de parentesco entre os três, as meninas muitas vezes ficavam ao cuidado do suspeito. Nessas alturas, este, "aproveitando-se da ingenuidade, imaturidade e incapacidade de defesa em razão da idade das menores", terá abusado sexualmente delas, "chegando a manter relações de cópula com as mesmas e a visualizar, com elas vídeos de sexo entre adultos", informa a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, na sua página da Internet.

É suspeito de 153 crimes de abuso sexual de crianças, na sua forma agravada, sobre a irmã e ainda, mais 60 crimes de abuso sexual de crianças, sobre a sobrinha.

O suspeito foi detido ontem, quarta-feira, e, após interrogatório judicial, ficou em prisão preventiva. O Inquérito corre termos no DIAP do Núcleo de Sintra e encontra-se em segredo de justiça.