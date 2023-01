Violou jovem alcoolizada no interior do prédio onde residia

Hoje às 15:01 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, deteve um homem, com 20 anos, que violou uma jovem que se encontrava alcoolizada, em Almada. A vítima foi abordada no interior do prédio onde residia.

A vítima, com 19 anos, foi abordada pelo suspeito no interior do prédio onde residia, no passado dia 18 de dezembro.

"Este, consciente de que a vítima se encontrava em estado de embriaguez e por isso impedida de resistir, utilizou a força física para a sujeitar a práticas sexuais", refere a PJ, em comunicado divulgado esta sexta-feira.

Ouvido em primeiro interrogatório judicial, o detido ficou obrigado a apresentações num posto de polícia e proibido de contactar a vítima.