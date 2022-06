R.P. Hoje às 12:27 Facebook

A Judiciária deteve um homem que, em fevereiro deste ano, violou uma jovem, com 21 anos, em Famalicão, sob ameaça de uma arma branca. Ficou em prisão preventiva.

O detido, com 41 anos, abordou a vítima no dia 4 de fevereiro, ao final do dia, em Vila Nova de Famalicão, e, sob ameaça de uma arma branca, levou-a para um local ermo, onde a violou.

Ouvido em primeiro interrogatório judicial ficou em prisão preventiva.