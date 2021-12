Violou menina deficiente centenas de vezes ao longo de sete anos

T.R.A. Hoje às 11:44 Facebook

Um homem de 56 anos foi detido por suspeita de ter cometido centenas de crimes de abuso sexual de crianças em Lisboa. A vítima dos crimes, portadora de deficiência física, era neta da companheira do suspeito.

Os abusos sexuais começaram, pelo menos, em finais de 2014, quando a menina tinha apenas cinco anos e prolongaram-se por sete anos, até setembro deste ano, altura em que a vítima relatou os acontecimentos.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), o arguido aproveitou-se do facto de a criança ter uma deficiência física incapacitante para a molestar sexualmente. As centenas de abusos ocorreram na residência do abusador mas também na casa de família da vítima, ambas em Lisboa.

Além dos abusos, o homem exercia sobre a menina "constantes atos de violência psicológica", sujeitando-a um "temor permanente para evitar a denúncia, ameaçando-a que seria institucionalizada, retirada da família e colocada num colégio interno", refere a PJ.

Em setembro deste ano, a menina relatou os factos e a PJ desenvolveu "uma investigação que logrou recolher sólidos elementos probatórios que permitiram a forte indiciação do suspeito, tendo-se procedido à sua detenção fora de flagrante delito".

O homem foi apresentado a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa e ficou em prisão preventiva. Está indiciado de centenas de crimes de abuso sexual de crianças, na sua forma agravada, e centenas de crimes de coação, igualmente, na sua forma agravada.