Vítima de carjacking em Fafe quando regressava da noite

Um homem de Cabeceiras de Basto foi vítima de assalto pelo modo de carjacking, quando regressava de um estabelecimento de diversão noturna, cerca das quatro da madrugada desta quarta-feira, em Fafe.

Segundo o que o JN apurou, a vítima estaria a circular por uma estrada municipal na freguesia de Quinchães, quando foi ultrapassada por um carro que se colocou à frente e, de imediato, outra viatura ficou por trás, impedindo qualquer fuga. De uma das viaturas terão saído dois homens armados que ameaçaram o condutor, tiraram-lhe os pertences e abandonaram-no no local, levando a viatura Mercedes que conduzia.

O homem terá depois feito cerca de seis quilómetros a pé em direção às portagens de Fafe da A7 para pedir ajuda e tentar perceber se, pelas imagens de videovigilância do local, conseguiria identificar os infratores. A adensar esta misteriosa emboscada está o facto de o carro que foi roubado a este homem de Cabeceiras de Basto ter sido encontrado já pelas primeiras horas da manhã, a quatro quilómetros de distância do local do assalto.

A PJ está a investigar esta situação, mas é crível que um desentendimento na noite tenha estado na base deste presumível ajuste de contas.