Sismos em São Jorge obrigam a avançar com plano de evacuação

Doentes internados em Velas já foram transferidos para o município da Calheta, como prevenção. Meios aéreos e navio mobilizados para a ilha.

Ao quinto dia da crise sismovulcânica que está em curso na ilha de São Jorge, nos Açores, ontem, a Proteção Civil aprovou os planos de ação e de evacuação, que serão acionados caso um sismo de maior magnitude, ou mesmo uma erupção, aconteçam. As autoridades adiantam que as medidas são "preventivas", uma vez que a atividade sísmica continua "acima do normal". Só entre as 22 horas de terça-feira e as 10 horas desta quarta-feira, a população sentiu 20 sismos.

Segundo Luís Silveira, presidente da Câmara de Velas - o concelho mais próximo dos epicentros dos sismos registados -, os planos estão desenhados no sentido de "o serviço de Proteção Civil Municipal de Velas fazer a evacuação das populações e o da Calheta a receção". Na quarta-feira à tarde, os habitantes de Velas foram informados sobre como agir em caso de necessidade de evacuação, onde se podem concentrar e que caminhos devem percorrer.