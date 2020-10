PS e PPM voltam a eleger um deputado cada pelo Corvo

JN/Agências Hoje às 22:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O Partido Socialista (PS) e o Partido Popular Monárquico (PPM) elegeram um deputado cada pela ilha do Corvo nas legislativas regionais dos Açores deste domingo, repetindo assim o resultado de 2012 e de 2016.

Com 35,19% dos votos, um ponto abaixo do valor conseguido em 2016, o PS conseguiu reeleger o cabeça de lista pelo Corvo, Iasalde Fraga Nunes, empresário de restauração.

Já o PPM, com 40,7% dos votos, mais oito pontos do que o valor conseguido em 2016, elegeu o cabeça de lista, Paulo Estêvão, que renovou o seu mandato no parlamento dos Açores com o apoio do CDS-PP.

O Corvo é o mais pequeno círculo eleitoral da região autónoma dos Açores, com 337 eleitores, mais três do que em 2016, e elege dois deputados para a Assembleia Legislativa Regional.