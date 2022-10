Passadiços do Paiva em Arouca ganham à Torre Eiffel e ao Coliseu de Roma

JN Hoje às 17:50 Facebook

Os Passadiços do Paiva, em Arouca, conquistaram pela primeira vez o título de "melhor atração turística da Europa", nos World Travel Awards deste ano, vencendo uma categoria para a qual estava nomeados ícones mundiais como a Torre Eiffel (Paris, França) o Coliseu de Roma (Itália) ou o Palácio de Buckingham (Londres, Inglaterra). "Um feito notável", assinalou a presidente da Câmara de Arouca, Maria de Belém. Os Passadiços também arrecadaram, pela quinta vez consecutiva, o título de "melhor atração de turismo aventura da Europa".

"Concorríamos contra algumas das atrações turísticas mais conhecidas e visitadas no mundo e vencemos, o que é um feito notável, o que nos coloca - os Passadiços do Paiva e o Arouca Geoparque Mundial da UNESCO como destino de referência no Porto e Norte de Portugal", congratulou-se a presidente da Câmara. Também a Sagrada Família (Barcelona, Espanha) a Acrópole (Atenas, Grécia) ou a portuense Fundação de Serralves estavam entre os nomeados.

Desde 2016 que os Passadiços do Paiva somam títulos nos World Travel Awards, considerados os "óscares" do turismo. "Exige muito esforço e dedicação de toda a equipa do município, no qual englobo todos os controladores desta infraestrutura, mas também de todo o setor turístico local, desde o alojamento, à restauração, sem esquecer as empresas de animação turística, para conseguirmos manter os Passadiços do Paiva no topo do turismo a nível europeu", sublinha Maria de Belém.

Com oito quilómetros de extensão na margem esquerda do rio Paiva, os Passadiços abriram em junho de 2015 e desde essa altura já receberam mais de 1,5 milhões de visitantes.

Na 29.ª edição daqueles que são considerados os "Óscares" do turismo, o Porto foi distinguido como o "melhor destino de cidade da Europa". O Algarve recebeu o título de "melhor destino de praia da Europa" e Lisboa o prémio de "melhor destino de cruzeiros da Europa".