Queda de poste em escola de Arouca deixa quatro crianças feridas

Quatro crianças ficaram feridas, uma das quais com gravidade, em consequência da queda de um poste na Escola EB1 Serra da Vila, Mansores, Arouca.

Segundo o presidente da Junta de Freguesia de Mansores, Jorge Oliveira, as crianças encontravam-se no recreio quando um poste de madeira, com cerca de seis metros de altura, caiu sobre as crianças.

"Sem nada que o fizesse prever o poste caiu e atingiu as crianças. Foi completamente inesperado, porque não apresentava perigo e estava apenas a segurar uma rede" explicou.

"Três crianças sofreram ferimentos ligeiros e vão para o Hospital da Feira o outro de média gravidade vai para o Hospital São João, no Porto", acrescentou.

As vítimas frequentam o primeiro e segundo ano do 1. Ciclo. Terão idades compreendidas entre os cinco e os sete anos.

Jorge Oliveira lembra que a escola vai entrar em obras de requalificação em breve, num investimento de 400 mil euros.