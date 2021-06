Um ferido em incêndio que destruiu fábrica em Arouca

Salomão Rodrigues Hoje às 17:29 Facebook

Um homem ficou ferido em consequência de um incêndio numa fábrica de produtos de madeira de Mansores, Arouca, esta terça-feira à tarde. As chamas já foram dominadas.

A vítima, considerada ligeira, com queimaduras, é um funcionário da fábrica de embalagens de madeira Camarc, que foi parcialmente tomada pelas chamas. No local, várias corporações de bombeiros do distrito de Aveiro limitaram a propagação das chamas a outras empresas próximas.

O incêndio, que atingiu um dos pavilhões da fábrica e se encontra dominado, já está dominado. Terá sido provocado por uma explosão na cabine de pintura, onde se encontrava o funcionário que ficou ferido. Uma versão que, no entanto, estava a ser aferida pelas autoridades.

José Gonçalves, comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca, esteve a coordenar o trabalho de 77 operacionais e 31 viaturas de socorro, e, embora não sabendo identificar as causas do incêndio detetado às 14.23 horas, disse que os estragos foram significativos devido à combustibilidade das madeiras e à rapidez da propagação.

"Não dá para saber onde o fogo começou porque foi tudo muito rápido e, com o vento, propagou-se num instante. Mas foi tudo comido pelas chamas e não se aproveita nada", afirmou.

O ferido foi transportado para o Hospital de Gaia com acompanhamento médico.

A empresa emprega cerca de 100 funcionários. No pavilhão atingido pelas chamas trabalham cerca de 15 funcionários.