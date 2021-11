Aveiro: antiga empresa de sal vai ser hotel e edifício cultural

Salomé Filipe Hoje às 13:41 Facebook

Instalações da Vitasal já foram demolidas. Uma nova vida ainda sem data para um espaço junto à ria.

As antigas instalações da Vitasal, empresa de higienização de sal, saltavam à vista, pelos piores motivos, a quem se aproximava do centro de Aveiro, indo pela A25. Mas, recentemente, o conjunto de edifícios, que se encontrava em avançado estado de degradação, foi demolido pela Civilria, atual proprietária dos terrenos. Para aquele local, está prevista a construção de uma unidade hoteleira, de edifícios destinados à habitação e ao comércio e de um edifício cultural. Além disso, vai "nascer" nas imediações uma espécie de lago, resultante da extensão do Canal de S. Roque. Só que ainda nenhuma das obras tem prazo previsto para iniciar.

Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro, recorda que o projeto em questão está "enquadrado num protocolo antigo, firmado entre a Autarquia e a Vitasal na altura do presidente Alberto Souto, onde estão definidas obrigações de parte a parte". O documento mantém-se em vigor com a atual proprietária, a Civilria.