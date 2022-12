Alunos de Castelo de Paiva aprenderam gestos que salvam vidas

Projeto da Associação Nacional de Emergência Socorro e Catástrofe, que firmou parceria com a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, quer massificar o suporte básico de vida em todo o país.

Ensinar gestos simples, mas que salvam vidas. É esse o grande objetivo do projeto "Somos Um" que arrancou, hoje, na Escola Secundária de Castelo de Paiva, com a primeira formação de suporte básico de vida, certificada pelo INEM, a 124 alunos do 11.º ano.

"Cada aluno formado e conhecedor dos procedimentos básicos de socorro pode contribuir para salvar uma vida", defende Filipe Serralva, diretor médico do projeto desenvolvido pela Associação Nacional de Emergência Socorro e Catástrofe (ANESC). "O suporte básico de vida é simples de fazer e essencial. Não pode haver suporte avançado de vida sem suporte básico de vida", acrescenta o médico de emergência médica.