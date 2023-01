Derrocada de muro junto ao rio Douro põe casa em risco e desaloja idosos

Fernanda Pinto Hoje às 13:50, atualizado às 15:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois idosos, de 87 e 85 anos, vão ser obrigados a sair de casa, por precaução, devido à derrocada de um muro que suporta o terreno da habitação, junto ao rio Douro, esta madrugada, em Pedorido, Castelo de Paiva.

Os técnicos da Proteção Civil da Câmara Municipal e a GNR estiveram no local. A avaliação feita e a instabilidade do terreno, que pode colocar a casa em risco, terão conduzido à tomada dessa decisão.

António Pinto, de 87 anos, e Margarida Soares, de 85 anos, vivem ali há décadas e o problema não é novo, explica um sobrinho, também chamado António Pinto. A instabilidade do muro tem vindo a ser denunciada pelos proprietários, até porque já houve outras derrocadas no seguimento do mesmo muro, tendo a Câmara Municipal de Castelo de Paiva emitido um ofício ao Ministério Público há cerca de três anos ao qual ainda não houve resposta, refere.

PUB

"O muro é propriedade da EDP e já há um processo com várias entidades envolvidas. A EDP fugiu às responsabilidades, a resposta é que não era problema deles porque a ondulação do rio é que foi provocando aluimentos. Com a queda de parte deste muro, com cerca de 40 metros, a casa fica em risco porque os terrenos estão instáveis", alega António Pinto. "O meu tio já andava sempre com o coração nas mãos e ainda poderá haver mais derrocadas", acredita. Os dois idosos ficarão em casa de um filho.

Contactado, o presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva, José Rocha, confirma que sugeriram, por precaução, o realojamento da família, até porque pode acontecer a queda de novos troços, e que têm vindo a acompanhar o "diferendo" em torno deste muro nos últimos anos. "Há um processo que instauramos, devido a uma denúncia, junto do tribunal administrativo há cerca de três anos. A Câmara fez diligências. A responsabilidade da instabilidade deste muro é da EDP ou da APDL [Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo]", estando ligada à subida da albufeira devido à barragem ou à ondulação do rio, sustenta o autarca. "Pedimos à APA - Agência Portuguesa do Ambiente que elaborasse um relatório a identificar responsabilidades", acrescenta, estando a Autarquia a aguardar a definição do tribunal e da APA.

O JN está a tentar obter mais esclarecimentos junto da EDP e da APDL.