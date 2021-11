Jovem de 21 anos morre colhido por comboio em Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 19:26 Facebook

Um jovem de 21 anos morreu, ao final da tarde desta quinta-feira, colhido por um comboio na Linha do Norte, na passagem de nível de Paramos, em Espinho.

O jovem terá atravessado a linha depois da passagem de um comboio sem se aperceber da chegada de um segundo, um Alfa Pendular. O impacto projetou a vítima da passagem de nível para o apeadeiro.

A vítima ainda foi assistida no local, mas o óbito acabou por ser declarado no local. Ao local ocorreram os Bombeiros do Concelho de Espinho, INEM, VMER e a PSP.

A polícia está a tentar apurar se se trata de um militar do Regimento da Infantaria de Espinho, que se localiza a cerca de 300 metros do local do acidente.

A circulação na linha esteve cortada no sentido Sul-Norte, mas foi entretanto retomada.