Projeto "Sem Espinhas" arranca com Rota dos Restaurante em Espinho

A 3.ª edição da "Rota dos Restaurantes", uma iniciativa da Câmara de Espinho inserida no projeto "Sem Espinhas", que pretende valorizar e homenagear a excelência do peixe e do marisco do Mar de Espinho, arranca na sexta-feira.

Até 1 de agosto, 17 restaurantes locais juntam-se num roteiro gastronómico com menus que variam entre os 11 e os 20 euros, ao almoço e ao jantar, todos os dias.

As propostas gastronómicas distribuem-se por 17 menus diferentes, compostos por entrada, prato, sobremesa e bebida, e celebram as especialidades de cada um dos restaurantes que aderiram à iniciativa.

Todos os menus incluem uma entrada de peixe ou de marisco, bem como um prato que homenageia os produtos do Mar.

O restaurante Espinho Mar, um espaço com mais de três décadas de história, junta-se pela primeira vez à iniciativa e apresenta no "Sem Espinhas" as estrelas da sua carta: as percebes da costa e ainda a bela açorda de marisco do Nosso Mar.

A incursão gastronómica tem ainda paragem nos restaurantes Avenida 8, Baía Sol, Tasca da Maria, Espinho 10, Onda Mar, Os Melinhos, Marreta, Zagalo, Casa Américo, Casa S. Pedro, Casa Papagaio, O Pescador, Casa da Mãe Joana, Maragato e Fidalguinha de Espinho, onde a tradição se senta à mesa pelas mãos de quem tem a raça vareira no sangue e na alma.

Estes restaurantes "estão a cumprir com todas as indicações da DGS para tornar a experiência segura para todos", afirma a organização.

Aconselha-se a reserva da mesa através do contacto telefónico para que possam ser asseguradas todas as condições da melhor refeição, junto ao Mar de Espinho.

"A cidade de Espinho convida a saborear e experimentar as melhores receitas com sabor a maresia e desfila, entre outras iguarias, a sopa de peixe, as cataplanas de peixe, o arroz de marisco, as lulas grelhadas, a petinga frita, cavala em escabeche e uma seleção de robalo, raia ou sardinha assada na brasa", diz a autarquia.