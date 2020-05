Surfistas resgatam pai e filha do mar em Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 16:17 Facebook

Pai e filha, de nacionalidade irlandesa, foram resgatados do mar, na tarde desta quarta-feira, em Paramos, Espinho, quando se encontravam em dificuldades. Valeu-lhes a ajuda dos surfistas.

O homem, de 58 anos, e a filha, de 27, foram arrastados pela ondulação quando se encontravam na praia, a norte da Capela de S. João.

Os surfistas que ali se encontravam aperceberam-se que ambos estavam em dificuldades e conseguiram resgatá-los.

Os bombeiros do concelho de Espinho foram chamados ao local, mas pai e filha não precisaram de receber cuidados de maior, não sendo necessário o transporte para o Hospital de Gaia.

"Quando entrei na água uns colegas já estavam a tirar a rapariga. Com ajuda de outro surfista colocamos o homem em cima de duas pranchas, mas só foi possível retirar o mesmo com a ajuda de um bodyboard", explicou Pedro Lopes, um dos surfistas envolvido no salvamento.

Preocupado com o acontecimento, lembrou que "as pessoas não se apercebem que isto é um perigo muito grande". "Se não viéssemos surfar não sei com isto ia acabar", referiu.