Lancha "voadora" deixada a arder em rotunda de Ílhavo 

Embarcação foi encontrada em chamas a meio da noite, no meio da estrada, na Gafanha da Encarnação. Polícia Judiciária está a investigar.

Uma lancha rápida, habitualmente apelidada de "voadora", foi encontrada em chamas, perto das 5 horas desta quinta-feira, junto à Zona Industrial da Mota, na Gafanha da Encarnação, Ílhavo. A embarcação encontrava-se abandonada no meio da estrada, numa rotunda, sem sinal da viatura que a transportava nem dos seus ocupantes.

Segundo o JN apurou junto de fonte oficial do Comando Territorial de Aveiro, uma patrulha encontrou a lancha tomada pelas chamas, acionando os bombeiros de Ílhavo, que extinguiram o fogo. Mas o caso acabaria por passar para as mãos da Polícia Judiciária, para que fosse avaliada "a origem do incêndio e da embarcação".

Até ao momento, as autoridades não conseguiram apurar a proveniência da lancha. Sabe-se, no entanto, que as lanchas "voadoras" estão, muitas vezes, relacionadas com o transporte e tráfico de estupefacientes.

Ao final da manhã, ainda decorriam trabalhos de limpeza da via.