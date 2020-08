Ardeu a sede da escola de samba mais antiga da Mealhada 

Salomé Filipe Hoje às 13:35 Facebook

Um incêndio que deflagrou, na madrugada deste domingo, na sede da escola de samba Sócios da Mangueira, na Mealhada, consumiu totalmente as instalações.

O alerta foi dado pelas 4 horas, mas, quando os bombeiros chegaram, o edifício já estava totalmente consumido pelas chamas.

"Acordamos com uma das piores notícias de sempre. A nossa casa ardeu esta noite. Sobram paredes e muitos anos de histórias para contar", escreveram os responsáveis da escola, de manhã, no Facebook. "Estamos em processo de investigação e pedimos que respeitem a nossa dor. Voltaremos mais fortes, como sempre", acrescentaram.

A Sócios da Mangueira, sediada no largo de São José, é a escola de samba mais antiga da Mealhada, tendo sido fundada há 42 anos. Ontem à noite, alguns membros da escola tinham feito uma pequena atuação, no restaurante Rei dos Leitões, tendo estado depois no interior da sede.