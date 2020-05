Locomotiva única no Mundo continua ao abandono na Mealhada

João Pedro Campos Hoje às 09:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma locomotiva de 1924, peça única no Mundo, está ao abandono num barracão da Estação da CP da Pampilhosa, na Mealhada. Com os portões do espaço abertos, a locomotiva já foi alvo de furtos por várias vezes.

A BA-61 (tem este nome porque fazia a linha da Beira Alta e era a primeira locomotiva da 6ª série) foi entregue à Pampilhosa em 1994, estando desde 2008 naquele espaço. "Com a degradação dos portões, ficou ao abandono, tendo já sido levados materiais como os cobres e os bronzes e até outros, que não têm grande valor material", conta ao JN Vítor Simões, um aposentado da Força Aérea que é entusiasta da ferrovia, e que há mais de uma década luta para que a BA-61 fique num local "mais digno e de fruição da população", afirma. Do inventário que já fez de material furtado, conta o manípulo, válvulas, parte de um cilindro a alguma tubagem. "Alguns materiais são fáceis de arranjar, outros não", lamenta.