Cemitérios de Oliveira de Azeméis encerrados por altura do Dia dos Fiéis

O cemitério municipal de Oliveira de Azeméis e o de Cucujães, ambos em Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro, vão estar encerrados ao público por altura do Dia dos Fiéis, devido à pandemia de covid-19.

No caso do sepulcrário na cidade de Azeméis, a decisão é da Câmara Municipal, que decretou o encerramento da estrutura durante os dias 31 de outubro e 1 e 2 de novembro, com o objetivo de "salvaguardar a população oliveirense, considerando o recente agravamento da situação epidemiológica do país e no concelho".

O despacho assinado pelo chefe do executivo camarário, Joaquim Jorge Ferreira, deixa a decisão quanto aos restantes cemitérios do território às respetivas juntas de freguesia e organizações paroquiais.

O autarca socialista lembra, contudo, que "a tradição neste Dia dos Fiéis Defuntos origina deslocações de muitas pessoas aos cemitérios, o que, no atual contexto, significa um aumento efetivo dos contactos de proximidade e, consequentemente, um risco acrescido de infeção pelo vírus SARS-CoV-2".

A Junta de Freguesia de Cucujães já anunciou esta manhã a sua decisão: encerrar o cemitério paroquial pela mesma altura, acrescentando às datas indicadas pela autarquia ainda o dia 30 de outubro.

O presidente de Junta Simão Costa Godinho também justificou os quatro dias de encerramento com "o alto índice e a tendência crescente de infetados por covid-19 no país e o seu alastramento à freguesia", que conta com mais de 10.700 habitantes.

"Tendo em conta a situação epidemiológica que atualmente vivemos, é imperioso que a Junta de Freguesia de Cucujães tome medidas de caráter temporário e excecional que preservem a saúde pública e evitem o surgimento de novos focos de propagação da pandemia no seio da nossa comunidade", explica em comunicado à população.

Realçando que, mesmo assim, o cemitério não deixará de funcionar para acolher funerais marcados para o período entre 30 de outubro e 2 de novembro, Simão Costa Godinho acrescenta: "Lamentamos profundamente esta determinação, sabendo do significado emocional da visita nestes dias àqueles que, de entre nós, já partiram. Apelamos à compreensão para com esta medida, cujo único objetivo é promover a segurança de todos".

Na segunda-feira, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) pediu que os cemitérios se mantenham abertos nos dias de Todos os Santos e de Todos os Fiéis Defuntos, a 01 e 02 de novembro, desde que salvaguardadas as condições de segurança.

"O Conselho Permanente acha que não é apropriado que se encerre, pura e simplesmente, os cemitérios, mas isso depende do diálogo que decorrer dos párocos, das paróquias e das dioceses com as entidades locais que tutelam os cemitérios", afirmou então aos jornalistas o secretário da CEP, Manuel Barbosa.

O novo coronavírus responsável pela presente pandemia de covid-19 foi detetado na China em dezembro de 2019 e já matou entretanto mais de um milhão e 99.000 pessoas em todo o mundo, infetando quase 39 milhões.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados se registaram a 02 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde indicava 2.149 óbitos entre 95.902 infeções confirmadas.

No caso específico de Oliveira de Azeméis, concelho com cerca de 70.000 habitantes dispersos por uma área de 163 quilómetros quadrados, o último boletim epidemiológico da autarquia indicava esta sexta-feira um total acumulado de 478 casos de infeção desde o início da pandemia. Em "vigilância ativa" estavam então 303 cidadãos, mas a Câmara não especifica quantos desses estão confirmados como doentes efetivos, com diagnóstico positivo, e quantos estão sob supervisão médica apenas devido a contactos com infetados.