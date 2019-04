Morreu Ângelo Azevedo, antigo presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis

Hoje às 20:05 Facebook

Morreu, hoje, Ângelo Azevedo, antigo presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, aos 82 anos. O homem, natural da freguesia de Cesar, foi agraciado com a Ordem de Mérito e o título de Comendador em 2003.

Teve um papel importante na criação de escolas, espaços desportivos, saúde, cultura ou na rede de estradas de acesso ao concelho, e dava ainda nome à escola básica e secundária da freguesia de S. Roque.

"Ficará na história como um dos Homens que alavancou e potenciou Oliveira de Azeméis", diz o PSD no comunicado que lançou esta tarde. Segundo Ricardo Tavares, presidente do PSD local, "era uma pessoa muito empenhada, sempre alerta e preocupado em alcançar coisas para o concelho junto do Governo". "Era também muito próximo das pessoas, por isso é que o reconhecimento hoje é unânime em todo o espetro político", refere.

O social-democrata recorda a iniciativa da "via do nordeste, que foi dele", de uma série de escolas, espaços desportivos e do apoio às associações, nomeadamente na construção de sedes.

Além de presidente da Câmara entre 1993 e 2001, Ângelo Azevedo foi também vice-presidente da Autarquia antes do 25 de Abril de 1974, presidente da Assembleia Municipal e presidente da Junta de Freguesia de Cesar, este último cargo ocupou logo aos 31 anos. "Atravessou todos os cargos autárquicos, foi a única pessoa no concelho a ter esse mérito", elogiou Ricardo Tavares, que garante que além de autarca, "era um empresário de sucesso, com uma empresa de metalomecânica em Cesar".