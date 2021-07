Seis milhões de euros para expandir água e saneamento em Oliveira de Azeméis

Salomão Rodrigues Hoje às 10:36 Facebook

Cerca de seis milhões de euros vão ser investidos na expansão das redes de água e saneamento em Oliveira de Azeméis. Metade do investimento será assegurado por fundos comunitários e o restante pelo orçamento municipal.

Madail, Fajões, Pinheiro da Bemposta, Oliveira de Azeméis e Santiago de Riba-Ul serão as freguesias que vão beneficiar com esta expansão da rede de cerca de 43 quilómetros, permitindo alcançar, no final de 2022, "uma taxa de cobertura da rede de água de 86,9% e uma taxa de cobertura da rede de saneamento de 62%".

Ainda de acordo com a autarquia, serão desta forma beneficiados cerca de dois mil alojamentos.

A empreitada inclui a construção de um reservatório de água, na freguesia de Fajões, e de uma ETAR, no Pinheiro da Bemposta, concurso público já publicado em Diário da República.

"Infraestruturas de extrema importância ao nível ambiental e que terão um impacto direto muito positivo na qualidade de vida de tantos oliveirenses", refere o presidente da Câmara, Joaquim Jorge.

O autarca espera desta forma que o concelho alcance, em 2030," taxas de cobertura de água de 95% e taxas de cobertura de saneamento de 85 a 90%".

Com o investimento agora anunciado, "estão alocados mais de 12 milhões de euros no reforço das redes concelhias de água e saneamento".