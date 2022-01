Duas mulheres encontradas mortas dentro de casa em Ovar 

Salomão Rodrigues Hoje às 13:00, atualizado às 15:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas mulheres de 65 e 82 anos foram encontradas sem vida, ao final da manhã deste sábado, em casa, em Válega, Ovar.

As mulheres, que se encontravam no quarto da casa, terão sido vítimas de intoxicação por monóxido de carbono provocado por uma churrasqueira que foi utilizada no quarto. Os corpos foram encontrados hoje, mas tudo indica que as duas mulheres já estariam mortas há vários dias.

No local, o JN conseguiu apurar que as autoridades terão encontrado uma carta de despedida de uma das mulheres, tendo sido chamada a Polícia Judiciária de Aveiro, para apurar as circunstâncias das mortes.​​​​

Bombeiros de Ovar e VMER de Gaia e Feira estiveram no local.