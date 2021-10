Duas mulheres morrem colhidas por comboio em Ovar

Salomão Rodrigues Hoje às 20:03, atualizado às 20:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas mulheres morreram, na tarde desta segunda-feira, ao serem colhidas por um comboio numa passagem na Linha do Norte, em Ovar.

As vítimas, de 65 e 67 anos, ao que tudo indica de nacionalidade brasileira, estavam a atravessar a passagem de nível pedonal da estação de Ovar, depois da passagem de um comboio no sentido norte/sul, quando foram colhidas por um Alfa Pendular, que seguia no sentido sul/norte .

Segundo apurou o JN, a sinalização no local estava a funcionar.

A Linha do Norte foi interrompida.

Estiveram no local os bombeiros de Ovar e uma equipa da VMER.