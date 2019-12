Foca bebé resgatada com vida em praia de Ovar

Salomão Rodrigues Hoje às 12:39 Facebook

Uma foca bebé foi resgatada, esta segunda-feira de manhã, pelos bombeiros de Esmoriz no areal da Praia de São Pedro, em Maceda, Ovar. O animal, que apresenta alguns ferimentos, está a ser alvo de uma avaliação veterinária.

A foca foi avistada às primeiras horas da manhã por um pescador que deu o alerta aos bombeiros de Esmoriz. A corporação, em coordenação com a Rede de Apoio a Mamíferos Marítimos (RAMM) coordenada pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e a Polícia Marítima, resgatou o animal do areal.

Levada provisoriamente para o quartel dos bombeiros, a foca foi depois entregue aos cuidados dos responsáveis pelo Centro de Recuperação de Animais Marinhos do Eco Mar.

Marisa Ferreira, elemento desta organização, informou, ao JN, que se procede, no imediato, à observação do animal que se encontra internado no centro deste organismo, na Gafanha da Nazaré. "Vão ser feitas análises e exames para ver qual é o problema e proceder à recuperação conforme o que for detetado", esclareceu a mesma fonte.

Nos meses de dezembro e janeiro, surgem por vezes animais marítimos na costa de Portugal, e no norte de Espanha, provenientes do norte da Europa.