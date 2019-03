Grande Corso do Carnaval de Ovar cancelado

Catarina Silva Hoje às 12:54 Facebook

O grande corso carnavalesco de Ovar, que devia sair esta terça-feira à tarde, foi cancelado pela Autarquia devido às previsões das condições atmosféricas, que apontam para rajadas de vento forte e chuva.

A decisão foi tomada cerca das 11 horas pela Câmara em conjunto com os grupos e escolas de samba. Já estavam cerca de quatro mil bilhetes de bancada e camarote vendidos. O valor dos ingressos será integralmente reembolsado, mediante a apresentação do bilhete no Serviço Administrativo e de Atendimento, edifício da Câmara Municipal, entre os dias 12 e 15 deste mês, das 9.30 horas às 16 horas. Em alternativa, os portadores de bilhete podem enviar os respetivos ingressos por correio endereçado à Câmara até ao dia 15.