Incêndio destruiu parcialmente armazém da Habitovar

Um incêndio destruiu parcialmente um armazém da Habitovar, esta terça-feira de manhã, em Ovar.

As chamas terão deflagrado cerca das 09.30 horas e rapidamente consumiram parte do recheio deste armazém pertencente à cooperativa de habitação.

Também a estrutura em chapa e metal ficou danificada.

Os motivos que estão na origem do incêndio são ainda desconhecidos. Horas antes, as carrinhas que ali se encontravam estacionadas foram retiradas para as deslocações matinais habituais, não tendo por isso sido atingidas.

Os bombeiros de Ovar estiveram no local com três viaturas e 12 homens.