Radioamador de Ovar alerta autoridades para navio em dificuldades

Salomão Rodrigues Hoje às 15:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O pedido de auxílio de um navio em dificuldades, esta manhã, a cerca de 20 milhas a oeste de Aveiro, foi escutado por um radioamador de Ovar que se encontrava a passear pela praia, a Norte da Torreira. Alertou as autoridades marítimas que deram o necessário apoio à embarcação.

"Estava a fazer a minha caminhada junto ao mar quando ouvi no meu equipamento de rádio um pedido de auxílio [canal 16] de um cargueiro", explicou, ao JN, o radioamador José Praça. Tratava-se de um barco cargueiro com uma avaria no motor principal. "Telefonei para a Polícia Marítima de Aveiro que deu o necessário seguimento".

Foi mais tarde informado que foi enviado um rebocador para o navio em causa e que o mesmo estava a ser acompanhado pelas autoridades.

"Assim que me apercebi que havia um navio a precisar de ajuda, não pensei duas vezes, telefonei logo para a Polícia Marítima de Aveiro com intuito de alertar para a situação e darem o melhor seguimento a esta ocorrência".

Radioamador há 21 anos e elemento ativo de um grupo de amigos radioamadores que se reúnem com regularidade via radio (Radio Clube de Ovar - RCO), lembra que o radioamadorismo "é um hobby com muitas vertentes, quer sejam técnicas como a eletrónica, ou outras como a propagação, metrologia, radioastronomia".

"É bastante recompensador quando um hobby serve também para ajudar outros em modo totalmente altruísta", concluiu.