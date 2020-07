Fundadora de canil ilegal na Feira queixa-se de agressão

Salomão Rodrigues Hoje às 13:06, atualizado às 14:53 Facebook

Depois do resgate de vários animais no canil ilegal na Serra da Agrela, em Santo Tirso, as atenções dos amigos dos animais viram-se para outro canil ilegal existente, há vários anos, em Canedo, Santa Maria da Feira. A dona do terreno e fundadora do canil diz ter sido agredida pelos ativistas dos direitos dos animais, esta terça-feira à tarde, e que foi obrigada a parar a carrinha que conduzia quando fazia o transporte de seis cães.

Segundo Berta Brazão, que alertou a GNR para a possível invasão do espaço quando se apercebeu da mobilização nas redes sociais de ativistas, a carrinha ficou danificada e seis cães foram levados. "Eram cães que levava para os donos. São pessoas que querem protagonismo e não o bem-estar dos animais. Fui agredida", acusou.

Nas redes sociais circulam vários apelos para que os defensores dos animais se desloquem para o canil de Canedo, pertencente à Associação DZG Canedo - Ajuda Animal Sem Fronteiras, como forma de protesto e há, ainda, quem apele ao "resgate" dos animais. A fundadora do canil diz, por seu turno, que os contestatários deveriam convergir as energias para exigir junto do governo um programa "massivo de esterilização dos animais".

O vereador da Câmara Municipal da Feira, Vítor Marques, confirma que este local de recolha dos animais "está ilegal" e que há vários anos a autarquia tem tentado minimizar o problema, encontrando alternativas de adoção. "Tem havido articulação da autarquia com associações de defesa animal. Havia cerca de 150 animais e agora estão lá pouco mais de 50 e em melhores condições", referiu. Confirma que existem "vários processos crimes a decorrerem nos tribunais", considerando que cabe, agora, ao Ministério Público, promover alguma ação mais concreta.

Vítor Marques informa que há, ainda, processo a decorrer na secção de urbanismo da autarquia devido à ilegalidade das construções ali efetuadas. Contudo, qualquer ação com vista à demolição das mesmas estará também pendente do acolhimento dos animais noutro local. "A situação preocupa-nos há muito tempo e temos por isso tentado diminuir o impacto das condições negativas nos animais", referiu o vereador.

Berta Brazão lembra que alguns daqueles animais estão já destinados a adoção. "Espero que não venham roubar os animais, porque isso só irá complicar a futuro deles", alertou. Afirma, ainda, ser necessário que todos os que contestam este tipo de instalações "se desloquem para as juntas de freguesia, câmaras municipais e Governo para exigir a esterilização massiva". "O ideal seria que não existisse necessidade de abrigos. Mas as pessoas deixam-nos os cães constantemente e tentamos dar-lhes as melhores condições possíveis", referiu.