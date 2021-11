Dona de papelaria enfrenta assaltante armado e agride-o com um pau

Salomão Rodrigues Hoje às 21:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A proprietária de uma papelaria de Romariz, Santa Maria da Feira, enfrentou e conseguiu colocar um assaltante armado em fuga depois de o atingir com um metro em madeira, vulgarmente usada para medir tecidos.

O assalto ocorreu pelas 18.30 horas na Papelaria Aniceto. O assaltante entrou encapuzado e armado, tendo-se dirigido de imediato à proprietária que ali se encontrava sozinha.

"Apontou-me uma arma e começou a pedir dinheiro", lembrou, ao JN, a mulher que pediu o anonimato.

Como a proprietária não lhe entregou qualquer quantia monetária, virou-se de imediato para a máquina fotocopiadora e abriu a caixa onde se encontra o papel, pensando, alegadamente, que era ali que a mulher tinha o dinheiro.

Ao ver que ali se encontravam apenas folhas de papel, atirou a caixa para o chão. "Nesse momento dei-lhe com o metro nas costas", contou a mulher.

Com a força que empreendeu ao bater nas costas do homem, a proprietária acabaria por partir o metro em dois.

Surpreendido, o assaltante pegou em alguns jornais que se encontravam no balcão e atirou contra a mulher tentando travar a investida da mesma.

PUB

A proprietária começou então a gritar repetidamente por socorro, tendo o assaltante acabado por se colocar em fuga apeada, para parte incerta.

A mulher conta que esta foi a primeira vez que esta papelaria foi assaltada e que o ladrão não conseguiu levar nada do local.

A GNR esteve no estabelecimento comercial, mas o caso foi entregue à Polícia Judiciária do Porto, competente neste tipo de assaltos com recurso a arma de fogo.