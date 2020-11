Fábrica em Santa Maria da Feira vai produzir calçado para a Louis Vuitton

Ilídia Pinto Hoje às 09:11 Facebook

São João de Ver é a mais recente aposta da Atepeli, que produz para a Louis Vuitton. Está a recrutar.

A Atepeli - Ateliers de Portugal, Lda está a instalar-se em São João de Ver, Santa Maria da Feira, para aí produzir componentes de calçado. E está a contratar. O objetivo, numa primeira fase, é chegar aos 100 funcionários, número que pretende duplicar. As primeiras 15 terminaram a formação inicial e estão a laborar.

A empresa, que se assume como estando "integrada num dos maiores grupos multinacionais de produtos de luxo, presente em mais de 60 países", está presente em Portugal desde 2011, com fábricas em Ponte de Lima, onde se instalou inicialmente, mas também em Lousada e Penafiel. A unidade de Penafiel, a mais recente, representou um investimento de 6,5 milhões de euros, com o objetivo de criar 300 postos de trabalho. Unidade essa que foi concluída já este ano, com uma área bruta de construção de mais de 7000 metros quadrados.