Inexperiência deixou sinalização de rua em ziguezague

Hoje às 21:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A recente sinalização rodoviária horizontal da Rua Comendador Sá Couto, na Feira, tornou-se assunto obrigatório na cidade e motivo de crítica e de troça nas redes sociais. Ao longo de vários metros da rua, as linhas descontínuas, que deveriam ser retas, deram lugar a linhas enviesadas, de traços tortos e pintados fora do eixo central da via, pré-sinalizada com pequenos pontos que deveriam ter servido de orientação.

Quem passa pela rua não fica indiferente. "Parece que alguém esteve a beber antes de pintar " comenta, entre sorrisos, Abílio Pinto, um munícipe que ali passava.

As mesmas observações são feitas nas redes sociais e o assunto foi ainda levado à última reunião da Câmara Municipal pelo vereador do PS, José Bastos.

"Não correu muito bem"

O vereador das obras municipais, Topa Gomes, reconheceu que as pinturas da via "não correram efetivamente muito bem".

Explicou que a autarquia investiu num equipamento próprio para a pintura de pavimentos e que as marcações "foram feitas pelos serviços da Câmara, numa primeira utilização do equipamento recebido em março".

Topa Gomes diz que a posterior pintura de passadeiras e outras intervenções vão "atenuar estes defeitos" e que, pontualmente, "os traços que estão menos bem marcados serão corrigidos".

Contudo, a marcação deficiente não é caso único desta rua. Também na Rua Prof. Egas Moniz, em frente ao Cineteatro António Lamoso, se encontra com cenário idêntico.