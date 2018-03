Feira testa 30 cabras sapadoras na limpeza de matas

Salomão Rodrigues Hoje às 11:58 Facebook

Cerca de 30 cabras anãs vão ser colocadas à prova nas suas capacidades de contribuir para uma limpeza eficaz das matas. A experiência vai decorrer durante três meses, tempo em que os animais terão que "limpar" um terreno em Fiães, Santa Maria da Feira, com cerca de um hectare.

O projeto-piloto designado de "Gestão de combustíveis florestais com recurso a cabras sapadoras", que se inicia no terreno na quinta-feira, foi proposto à Câmara Municipal por uma engenheira zootécnica e conta com a parceria da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Terras de Santa Maria (ADRITEM).

"Vamos avaliar vários parâmetros entre os quais a quantidade de matéria combustível que os animais conseguem ingerir durante um determinado tempo", explicou, ao JN, a engenheira zootécnica responsável, Ana Catarina Fontes.

Adianta que vão ser também captadas imagens aéreas do terreno em causa com recurso a um drone. Dados que contribuirão para a criação de um logaritmo que será depois usado para avaliar a quantidade de matéria seca e potencial combustível que existe num terreno.

Com estes dados será, ainda, possível determinar a matéria de combustível e o tempo necessário para limpar uma determinada área com recurso a cabras sapadoras ou a máquinas. "Pretende-se efetuar um estudo científico que fundamente a criação do serviço de gestão de combustíveis", resumiu a técnica.

Ana Catarina Fontes diz acreditar que a limpeza deste terreno será concluída antes do fim dos três meses previstos.

"Penso que é uma experiencia que deve ser feita. Muita gente fala nesta possibilidade das cabras sapadoras, mas ninguém a colocou em prática", adianta por seu lado o presidente da Câmara Municipal, Emídio Sousa.

O autarca diz acreditar que será uma boa oportunidade para testar a capacidade dos animais na limpeza. "Estou convicto que vamos ter resultados positivos", acrescentou.

A iniciativa arranca oficialmente na tarde de amanhã, quinta-feira, num terreno da Rua do Fontenário, em Fiães.