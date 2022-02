Mulher morre enquanto assistia a jogo do filho em Arrifana

Rui Almeida Santos e Salomão Rodrigues Hoje às 17:42, atualizado às 17:45 Facebook

Uma mulher de 52 anos morreu, esta tarde, quando via o filho a jogar futebol, em Arrifana, Santa Maria da Feira.

A mulher, natural de Arada, Ovar, terá sido vítima de uma paragem cardiorrespiratória durante o decorrer do encontro, entre "Os Arrifanenses" e a equipa do filho, o Real Clube de Travanca, Feira, em jogo do campeonato do Inatel.

Os Bombeiros de Arrifana e o INEM efetuaram várias tentativas para reverter a paragem cardiorrespiratória, mas sem sucesso. O óbito acabaria por ser declarado no local.

Uma equipa de psicólogos foi também destacada para apoiar os familiares da vítima que ali se encontravam.