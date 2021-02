Restaurantes da Feira preparam-se para "apimentar" Dia dos Namorados

Salomão Rodrigues Hoje às 19:07 Facebook

Sabores atrevidos e descomplexados prometem arrebatar corações no Dia dos Namorados e trazer mais alegria e energia pelo Carnaval.

Os restaurantes de Santa Maria da Feira vão preparar experiências gastronómicas únicas para estes dois dias, tentando minimizar a dramática quebra de receita em tempo de confinamento.

São 13 os restaurantes que aderiram à iniciativa, que conta com o poio da Câmara Municipal. As opções de menu são muitas, para diferentes preços e paladares.

Fogaça recheada com queijos e enchidos, sapateira e camarão cozido, tapas quentes, arroz de pato ou bacalhau com natas são algumas das opções do restaurante "Dejá Vu", que disponibiliza, ainda, sobremesas como Cheesecake de frutos vermelhos ou profiteroles com cobertura de chocolate quente e crocante de amendoim.

"Temos três menus diferentes para o Dia dos Namorados, com os quais esperamos atrair os clientes", explicou, ao JN, Miguel Leão, lembrando que, a estas iguarias acresce a garrafa de vinho ou espumante, ambos rosé. O menu mais acessível custa 39.90 euros.

"Temos que apostar nestas iniciativas para tentar aumentar o volume de encomendas numa altura dificílima para nós. Existem restaurantes fechados em definitivo e outros que não sabem se retomam a atividade", referiu.

Na "Hamburgueria da Rua" a ideia é, literalmente, apimentar a refeição dos namorados. "Temos o hambúrguer Rua Vermelha que será algo bem picante. O hambúrguer terá uma compota de malagueta, queijo apimentado, chouriço picante e cama de tomate e alface", revelou o proprietário, Ricardo Barbosa. Esta opção "escaldante" custará 8.80 euros.

O Carnaval será assinalado com o "Avenida Copacabana". Para além da salada de maioneses, o hambúrguer de 150 gramas de bovino é acompanhado de um rolinho de queijo com bacon, fatia de abacaxi com bife de picanha. "Será depois todo preenchido com um chuveirinho de feijão preto". O preço deverá chegar aos nove euros.

Ricardo Barbosa elogia o trabalho da autarquia na promoção de mais esta iniciativa. "A Câmara tem tentado tudo fazer para não nos deixar ir abaixo". "Esta iniciativa é mais uma ajuda ao negócio", concluiu.