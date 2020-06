Acidente de trabalho mata homem em São João da Madeira

Salomão Rodrigues Hoje às 17:52 Facebook

Um homem com cerca de 60 anos morreu, esta quinta-feira à tarde, vítima de um acidente de trabalho em São João da Madeira.

A vítima, um trabalhador da construção civil, procedia a trabalhos numa moradia da Rua Antero de Quental, na companhia de um irmão, quando caiu de um andaime.

Os Bombeiros de São João da Madeira deslocaram-se ao local, assim como a PSP, que tomou conta da ocorrência.

Também a Autoridade para as Condições do Trabalho ACT está no local para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.