Encontrado corpo de adolescente desaparecido em praia não vigiada de Vagos

Um jovem desapareceu no mar, numa praia não vigiada na zona de Vagos, esta terça-feira à tarde. O rapaz, de 14 anos, foi encontrado sem vida cerca das 19 horas, três horas depois de ser levado pelas águas.

Os meios de socorro encontraram, cerca das 19 horas, o corpo do jovem que desaparecera nas águas do mar numa praia do concelho de Vagos, cerca de três horas antes.

O corpo sem vida do jovem, com 14 anos, foi retirado das águas ao largo da praia do Labrego por uma lancha da Polícia Marítima. O adolescente, de Fonte de Angeão, concelho de Vagos, desapareceu, presumivelmente num agueiro, quando estava acompanhado de outro jovem, aparentemente da mesma idade, que se salvou.

Segundo o comandante da Capitania de Aveiro, Humberto Silva Rocha, o jovem desaparecera numa zona não vigiada, entre a praia da Vagueira e a do Labrego, cerca das cerca das 16 horas desta terça-feira.

As buscas envolveram vários meios da ​​​Polícia Marítima, da Capitania do Porto de Aveiro, uma equipa de mergulhadores e um helicóptero. Ajudaram ainda nas buscas os Bombeiros Voluntários de Vagos, nadadores-salvadores e alguns surfistas.