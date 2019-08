Metal deixa quase um milhão em Vagos

Zulay Costa Hoje às 13:56 Facebook

Festival, que decorre até domingo, atrai 20 mil pessoas, que lotam alojamentos, restaurantes e bares da região.

Vagos está, por estes dias, transformada na "meca" do metal, tal o frenesim que se vê nas ruas da pacata vila, palco do Vagos Metal Fest, um dos maiores festivais ibéricos de sonoridades pesadas. A organização estima que nos quatro dias da festa, que termina amanhã, passem por Vagos "20 mil pessoas", vindas "de todo o país, de Espanha e do Norte da Europa". É mais do quádruplo dos habitantes da vila que, segundo o Census de 2011, rondava os 4600.

A presença do pessoal vestido de preto deixa um lastro económico e boa disposição. "O retorno para a região é de 900 mil euros", diz o vice-presidente da Câmara de Vagos, João Paulo Sousa, baseando-se num estudo pedido pela Autarquia. "É um público ordeiro que fica, em média, três dias e traz muito movimento ao comércio local", acrescenta.