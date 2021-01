Salomão Rodrigues Hoje às 11:04, atualizado às 12:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, duas em estado grave, na sequência do desabamento de uma parede numa obra de reabilitação de um prédio, em Vale de Cambra.

O acidente correu esta sexta-feira de manhã, em São Pedro de Castelões, freguesia do concelho de Vale de Cambra.

Quatro pessoas ficaram soterradas: uma morreu, duas ficaram feridas com gravidade e foram transportadas para o Hospital de Vila Nova de Gaia e há ainda um ferido ligeiro, segundo disse ao JN o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vale de Cambra, Vítor Machado.

Segundo informações do INEM, uma das vítimas em estado grave tem vários traumatismos e o outro um trauma na face.

Duas das vítimas conseguiram sair do local sem auxílio, mas as duas em estado mais grave tiveram de ser retiradas pelas equipas de socorro.

A vítima mortal tem 46 anos. Os feridos também têm idades na casa dos 40 anos. Os trabalhadores são residentes no concelho de Vale de Cambra e estavam ao serviço de uma empresa também deste concelho do distrito de Aveiro. A estrada de ligação de Vale de Cambra a Sever do Vouga está cortada no lugar do Castelo.

PUB

Segundo o presidente da câmara de Vale de Cambra, José Pinheiro, parte da fachada de um edifício em requalificação, numa obra que estava licenciada pela autarquia. "Tratou-se de um infeliz acidente", afirmou ao JN.

Os bombeiros de Vale de Cambra, INEM e GNR estão no local nas operações de socorro. Foram mobilizados, até ao momento, para as operações, 24 efetivos com o apoio de 11 viaturas.