Adivinha-se duelo de irmãos pelo poder na "Vila Mineira"

O socialista Nelson Brito atingiu limite de mandatos e não se vai recandidatar à Câmara Municipal de Aljustrel. Recorde-se que Brito pôs fim a 32 anos de domínio comunista e liderou a "Vila Mineira" nos últimos 12 anos.

Adivinha-se agora um "duelo de irmãos" nas próximas autárquicas. Os socialistas anunciaram que o empresário Manuel Ruas, antigo presidente da Junta de Freguesia de Aljustrel e atual presidente da Assembleia Municipal, é o candidato escolhido para a sucessão de Nelson Brito. A CDU continua sem revelar quem é o seu cabeça de lista, mas, o irmão de Manuel, Fernando Ruas, diretor do Agrupamento de Escolas de Aljustrel, é o nome que os comunistas têm para procurar voltar ao poder em Aljustrel.

Ana Morais de Almeida é a cabeça de lista do PSD na coligação com o CDS/PP e tem a árdua tarefa de conseguir mais do que os 1,72% que fez Marta Ferro Mello nas autárquicas de 2017. A manter-se o cenário político dos últimos atos eleitorais, não haverá mais partidos ou coligações a apresentarem candidatos.

Em Aljustrel, que só conheceu três presidentes de Câmara, são eleitos 5 vereadores, tendo nas últimas autárquicas o PS elegido três, com 58,93% dos votos; e a CDU dois, a 22 pontos percentuais de distância dos socialistas.