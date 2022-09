Torneio de futsal para ajudar Gonçalo com paralisia cerebral

Associação de Vila do Conde organiza evento em Beja para financiar as terapias de menino de quatro anos que sofre de paralisia cerebral.

Foi em julho que Bruno Brini ouviu falar pela primeira vez do caso de Gonçalo, que sofre de uma grave paralisia cerebral. Quis conhecê-lo. Viu o pai, Vasco, a alimentá-lo por uma sonda; soube da luta hercúlea que a família de Beja trava todos os dias para poder pagar tratamentos que permitam que o menino de quatro anos evolua e tenha mais autonomia e qualidade de vida.

Foi também nesse momento que, "muito sensibilizado" com a situação, o presidente da Associação Desportiva de Árvore Forças Segurança Unidas (ADAFSU) selou uma promessa: haveria de organizar um torneio de futsal solidário para angariar verbas que ajudem a custear o próximo ciclo de terapias intensivas que a criança faz numa clínica no centro de Braga.

São oito mil euros por ciclo, e Gonçalo faz dois por ano. A esta despesa somam-se 830 euros nos restantes meses, para que o menino continue a fazer terapias em Beja, mais custos com viagens e consultas.

A promessa cumpre-se no próximo sábado, no pavilhão municipal Santa Maria, em Beja, com um evento organizado em parceria com militares da GNR da zona Sul. Já garantida está a participação de oito equipas, na maioria compostas por elementos das forças de segurança, mas ainda faltam duas. E Bruno Brini apela à inscrição de mais jogadores.

"Vai ser uma aventura, porque é a primeira vez que organizamos um torneio fora de portas, no Sul. Não vai ser fácil, mas vamos pedir apoio a nível de transporte e alojamento", adianta ao JN o líder da associação de Vila do Conde, indicando que vão deslocar-se 16 pessoas a Beja, operação com "custos elevados" para a qual a ADAFSU, uma instituição sem fins lucrativos, está a precisar da ajuda de todos, tendo lançado na página de Facebook um apelo a "solicitar apoio financeiro para essa despesa".